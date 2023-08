Tielemans geeft direct visitekaartje af: ‘Eredivisie is leuker en spannender’

Marco van Ginkel schiet Vitesse in slotfase naar zege op tiental FC Volendam

Vitesse is goed gestart aan het nieuwe eredivisieseizoen. De zege op het tiental van FC Volendam moet de aanzet zijn voor een beter en vrolijker jaar in Arnhem. Uitgerekend Marco van Ginkel zorgt in de slotfase voor drie punten.