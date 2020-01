Tijd grootste vijand Sturing voor ‘Vitesse nieuwe stijl’

Voor Sturing liggen er wijze lessen in de Algarve. Vitesse heeft een verblijf van tien dagen in de winterzon achter de rug. De nieuwe coach bezit een uitgebreide analyse van zijn spelersgroep. Kwaliteit zit er volop in het Arnhemse ensemble. Maar de knelpunten zijn evident. De vijf hoofdzaken uit Alcantarilha.