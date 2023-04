Toon Gerbrands aan de slag als adviseur van Vitesse

Gerbrands (65) is een bestuurlijk zwaargewicht. Hij zal interim-directeur Peter Rovers en de rest van de organisatie ‘met al zijn ervaring’ bijstaan. Hij start per direct met zijn werkzaamheden in Arnhem.

Vitesse bevindt zich in een belangrijke periode. De Gelderse equipe moet handhaving in de eredivisie afdwingen. Daarbij staat de club voor een overname door de Amerikaan Coley Parry en de Common Group. De eredivisionist hoopt vurig dat er binnenkort goedkeuring volgt van de KNVB.

Ervaring

Gerbrands beschikt over twintig jaar ervaring als algemeen directeur in het betaald voetbal. Hij was van 2002 tot 2014 werkzaam bij AZ. Daarna fungeerde hij als algemeen directeur bij PSV (van 2014 tot 2022). In Eindhoven werkte de Fries met zowel Rovers als hoofdtrainer Phillip Cocu.

Voordat Gerbrands in het profvoetbal ging werken, was hij volleybalcoach. Zo leidde hij de mannen van Oranje. Daarmee werd hij Europees kampioen en haalde hij de Olympische Spelen van 2000.

Hij was tevens manager en directeur van de schaatsploeg van DSB.

Content

Rovers is zeer content met de komst van Gerbrands. Na het vertrek van Pascal van Wijk is hij interim-directeur. De leiding van Vitesse wordt verder nog gevormd door technisch directeur Benjamin Schmedes. De eredivisieclub haalde verder ook Bert Roetert (adviseur) en Peter van Bussel (lig van de raad van commissarissen) al binnen om de zaken weer op orde te krijgen.

,,Met Toon Gerbrands, Bert Roetert en Peter van Bussel beschikken we over een inhoudelijk sterk team, met uiteenlopende specialismen”, stelt Rovers. ,We kunnen bouwen op een schat aan ervaring in voetbal en crisismanagement en een er is groot Vitesse-gevoel en een sterke binding met de Arnhemse regio.”

Overname

Wat betreft de overname heeft Vitesse nu ‘het volledige pakket aan documenten’ ingediend bij de licentiecommissie van de KNVB. ,,De leden van de commissie komen medio april bij elkaar om zich over de aangeleverde stukken te buigen”, weet Rovers.

De overname ligt gevoelig en gecompliceerd. Vitesse gaat na 13 jaar van Russische handen over in Amerikaanse handen. Vanwege de oorlog trekt de Rus Valeri Oyf zich terug.

Vitesse heeft inmiddels een boekwerk van meer dan 500 pagina’s aan de KNVB aangeleverd. De club hoopt nu op een fiat, zodat richting de zomer snel een structuur kan worden opgebouwd. De afgelopen transferperiodes kon Vitesse op financieel gebied niets. De club wil nu weer een sterke selectie bouwen.

