Topper eredivisie: ‘Timing voor stunt Vitesse bij Ajax ideaal’

Met gezwinde spoed naar de overkant, of mooi op techniek? Als kunstvorm. De omschakeling als ultiem wapen? Of rekenen op balbezit, positiespel en druk naar voren? De omsingeling. Zie hier, in grove vormen, de botsing van stijlen voor zaterdagavond in Amsterdam. Daar wacht de (surrogaat)topper van de eredivisie tussen Ajax en Vitesse. De clubs herbergen een totaal verschillende filosofie.

Johan Cruijff Arena

In de hoofdstad staat niet voor niets de Johan Cruijff Arena. De helaas te vroeg overleden Amsterdamse maestro, ooit even de beste van de wereld, heeft het gedachtegoed van Ajax gevormd. Dat stamt uit de jaren 70 van de vorige eeuw, met flair en flitsend aanvallend voetbal, en nog steeds is elk jeugdteam van de club op die leest geschoeid.



,,Van achteruit voetballen, met een inschuivende verdediger, met balbezit en druk via de vleugels - dat is het mooiste voetbal’’, stelt Frans Thijssen, voormalig international en bekend als koning kappen en draaien bij Ipswich Town en Vitesse. ,,Ajax staat daarmee boven de rest in de eredivisie.’’