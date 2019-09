Topper tegen PSV test voor centrum van Vitesse

Les van vites Courbois: Vitesse moet als een tijger PSV verscheu­ren

11 september ARNHEM - Vitesse maakt zich als koploper op voor de topper in de eredivisie. Een resultaat bij PSV is zaterdag een bonus. Oer-supporter Bjorn Courbois heeft in De Les van Vites een tip: ,,Vitesse moet als een tijger zijn en PSV verscheuren.”