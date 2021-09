Trainer Letsch op de barricade: Ik ben overtuigd van de klasse van Vitesse

Letsch mist voor de klus in Groningen aanvoerder Danilho Doekhi, die is geschorst. Dominik Oroz keert terug na een coronabesmetting.



De Duitser baalt nog altijd stevig van de 4-1 nederlaag van zondag tegen FC Twente. Vitesse maakt dit seizoen te veel fouten achterin. De Arnhemse club incasseerde al dertien tegengoals. Alle kritiek op doelman Markus Schubert vindt de Duitser onterecht. ,,Bij alle tegengoals wordt gewoon als team slecht verdedigd”, zegt Letsch. ,,Door meer spelers op rij.”



Op aanvallend vlak valt de oogst met drie goals ook tegen. ,,Duidelijk is ook dat we met de kansen zorgvuldiger moeten omgaan. Dat was tegen Twente ook het geval.”

Volledig scherm Coach Thomas Letsch. © Pro Shots / Paul Meima

‘Groningen ligt ons heus wel’

FC Groningen is een stugge opponent. Coach Danny Buijs zet de zaken tactisch altijd goed neer, zij het vaak ook defensief. Vitesse heeft nu vijf jaar op rij in het hoge noorden niet meer gewonnen.



,,Maar vorig jaar hadden we in Groningen de controle en de kansen”, stelt Letsch. ,,En in GelreDome leverden we een puike wedstrijd af. Groningen ligt ons heus wel.”

‘Niet met lege handen staan’

Letsch onderkent het belang van het duel in het noorden. Vitesse staat met zes punten uit vijf wedstrijden elfde in de eredivisie. ,,We moeten met zijn allen stappen maken”, zegt de trainer van Vitesse.



,,Het is zaak op de ranglijst bij te blijven. Er is nu nog niks aan de hand. We hebben twee slechte thuiswedstrijden afgeleverd. Maar we hebben ook twee uitwedstrijden gewonnen. Duidelijk is wel dat we moeten zorgen nu in Groningen niet met lege handen te staan.”



Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Hajek, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Gboho, Tronstad, Wittek; Openda, Frederiksen.

Volledig scherm Doelman Markus Schubert schreeuwt de longen uit zijn lijf. © Pro Shots / Stefan Koops