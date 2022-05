Trainer Thomas Letsch blij voor Loïs Openda met plek in nationale team België: ‘Beloning voor topseizoenen bij Vitesse’

Meer dan honderd stadionver­bo­den bij Vitesse; club wil terug naar veilig en sfeervol stadion

ARNHEM - Een kleine veertig relschoppers mogen naar aanleiding van de ongeregeldheden van afgelopen zondag stadion GelreDome niet meer in. In totaal is het aantal stadionverboden bij Vitesse nu opgelopen tot boven de honderd.

12 mei