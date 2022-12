Trainingskamp in Portugal valt in het water

De trip van Vitesse naar Portugal is letterlijk in het water gevallen. De club zou tot 16 december blijven. Maar al vanaf de eerste trainingsdag was het dweilen met de kraan open voor het Gelderse gezelschap.



Het speelveld op het onderkomen in Alcantarilha veranderde door de plenzende regen in een moeras. Coach Phillip Cocu moest meteen de middagtraining schrappen. De selectie ging het krachthonk in.