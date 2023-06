Transfer afgerond: Vitesse blij met komst Tielemans

Tielemans (21) is de eerste zomerse aanwinst van Vitesse. De Veldhovenaar staat tot juli 2026 onder contract in Arnhem. De middenvelder kwam de afgelopen drie seizoenen uit voor Jong PSV (77 duels en acht doelpunten). Daarvoor zat hij jaren in de opleiding van de Eindhovense club.

Schmedes ‘zeer verheugd’

Tielemans verkiest Vitesse boven AZ, FC Utrecht, De Deense topclub Bröndby en Wolverhampton Wanderers uit Engeland. Technisch directeur in Arnhem Benjamin Schmedes is ‘zeer verheugd’ met de deal. ,,Mathijs is een buitenkans voor ons”, reageert de Duitser. ,,Met zijn jonge leeftijd, talent en stormachtige ontwikkeling hebben we een uitstekende eerste slag op de transfermarkt geslagen.”

Tielemans moet het middenveld van Vitesse weer op sterkte brengen. Matus Bero en Sondre Tronstad zijn transfervrij vertrokken. Tronstad maakt de overstap naar Blackburn Rovers. Schmedes speurt de markt ook nog af naar een schaduwspits.

‘Stap naar eredivisie wens’

Tielemans kijkt uit naar zijn nieuwe omgeving. ,,Het was mijn nadrukkelijke wens om de stap naar een eerste elftal van een ambitieuze eredivisieclub te maken”, stelt hij. ,,Het voelt goed om mij te kunnen laten zien in de hoogste competitie van ons land.”

,,Vitesse is een mooie club en past perfect in dat plaatje. Bovenal bevat de technische staf twee oud-middenvelders (doelt op hoofdcoach Phillip Cocu en assistent Theo Janssen, red.), die een prachtige carrière hebben gehad. Dat is ongetwijfeld ook goed voor mijn ontwikkeling. Ik heb er ontzettend veel zin in.”