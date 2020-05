Transfer ketst af: Linssen baalt van ‘gedraal’ Feyenoord

Linssen (29) is uiteindelijk gevallen over het lage openingsbod van Feyenoord, enkele weken geleden bij de start van de gesprekken over een tweejarig contract. Die aanbieding stond in schril contrast tot een ‘geweldig gesprek’ met Frank Arnesen, de technisch directeur van de Rotterdamse club. Vanuit de Maasstad kwam een voorstel dat vergelijkbaar was met het salaris bij subtopper Vitesse.