Transfer Trondstad naar Vitesse ketst af

Van Hintum volgt bij Vitesse Mohammed Allach op. Die is vorige week opgestapt uit onvrede met beleidskeuzes in Arnhem. Van Hintum is voor een half jaar interim-technisch directeur bij de eredivisionist uit Gelderland. Hij wordt voor de zomer geconfronteerd met elf aflopende contracten, Inclusief huurovereenkomsten. ,,We raken waarschijnlijk de sterkhouders Tim Matavz en Bryan Linssen kwijt”, weet Van Hintum. ,,We moeten dan 25 goals inkopen. Dat is een helse klus.”