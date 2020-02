Transfer Vitesse: Foor vertrekt per direct naar Al-Ittihad Kalba

Foor (27) tekent voor anderhalf jaar in het Midden-Oosten. Vitesse ontvangt een ‘substantieel transferbedrag’. De Nijmegenaar had nog een half jaar doorlopend contract. De eredivisieclub maakt de hoogte van de som niet bekend.



Foor kwam in de zomer van 2016 transfervrij over van NEC naar Vitesse. Hij speelde drieënhalf seizoen in Arnhem en won in 2017 de KNVB-Beker met de club.



Foor speelde bij Vitesse ruim honderd officiële competitieduels. Daarbij scoorde hij veertien keer. Ook maakte Foor in negen Europese wedstrijden zijn opwachting.