Transferontwikkelingen bij Vitesse: Serero en Thelander dicht bij vertrek

Niet alleen Serero is op weg naar de uitgang bij Vitesse. Rasmus Thelander staat voor een vertrek. De Deen is uitgerangeerd in Arnhem. Hij wil al maanden weg. Het Deense Aalborg en de Griekse club Panatinaikos worden met de centrumverdediger in verband gebracht.



Serero (29) zit in het laatste jaar van zijn contract bij Vitesse. De Zuid-Afrikaanse international gaf dit voorjaar al aan open te staan voor een nieuw avontuur. In de Emiraten treft hij trainer Jurgen Streppel (voorheen Willem II en Heerenveen).



Thelander (28) wordt door Griekse media gelinkt aan Panathinaikos. Hij speelde eerder een seizoen voor de club uit Athene. Aalborg is ook een oude club van de Deen.



Nu Thelander een transfer nabij is, traint hij ook niet mee bij Vitesse.