Transferperikelen gevaar voor Europese missie Vitesse

Voor Letsch (53) luidt het laatste blok van het voetbaljaar een nieuw hoofdstuk bij Vitesse in. De Arnhemse equipe kan zich volledig richten op de competitie. De club is uitgeschakeld in de KNVB-beker en klaar in Europa.

,,We krijgen vanaf nu elke week een reguliere voorbereiding”, weet de coach. ,,Dat maakt de planning eenvoudiger. Maar ik was liever nog even doorgegaan in Europa. We hebben een prachtige campagne in de Conference League achter de rug, met de eerste overwintering in de clubhistorie en uiteindelijk de uitschakeling door AS Roma. Die Engelse weken waren top.”