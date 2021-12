Tronstad met verwoestende trap bij Vitesse in voetspoor Theo Janssen en Oussama Tannane

Vitesse kweekvij­ver voor trainers eredivisie: Dick Schreuder nieuwe coach PEC Zwolle

ARNHEM - Vitesse is een kweekvijver voor trainers in de eredivisie. Dick Schreuder wordt de nieuwe coach van PEC Zwolle. De assistent van Thomas Letsch verlaat de Arnhemse club per direct voor zijn nieuwe klus. In Overijssel wordt handhaven zijn missie.

18 november