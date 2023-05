Tronstad op weg naar de uitgang: ‘Periode Vitesse goed afsluiten’

De bank doet pijn. Dat is wel zeker. Maar Sondre Tronstad recht de rug, zo in de laatste weken van zijn verblijf bij Vitesse. Hij heeft zijn plek in de basis verloren. Topsport is hard. De Noor is van steunpilaar, gevierd tijdens de Europese campagne van vorig jaar, verworden tot toeschouwer. Zo voelt dat, vanaf de reservebank. Maar geen onvertogen woord, hoor. Over de trainer, de speelwijze of de resultaten.