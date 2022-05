Trotse mama Openda over eerste selectie zoon: ‘Hij zei: ‘Als ik niet voor België mag spelen, dan voor niemand’’

Mama Mariame was rustig aan het tuinieren toen ze telefoon kreeg van haar zoon Loïs Openda. ,,Mama, weet je het al? Ik ben geselecteerd!” Een trotse moeder over haar kersverse Rode Duivel, zijn link met Marokko en de terugkeer (wellicht niet voor lang) na twee jaar Vitesse naar Club Brugge.

Op het aangekondigde oefenkamp van de Rode Duivels in maart — waar nieuwe namen hun kans zouden krijgen — behoorde Loïs Openda niet tot de selectie. De 22-jarige spits mocht wel een paar dagen meetrainen onder Roberto Martínez, maar sloot daarna weer aan bij Jong België. Vandaar ook dat de verrassing groot was bij de topscorer van Vitesse, toen de bondscoach woensdag zijn naam wél afriep in het rijtje aanvallers.

Evenzeer verrast was zijn moeder Mariame. ,,Ik ben zo gelukkig”, vertelde ze duidelijk geëmotioneerd vlak na de selectie van haar zoon. ,,Ik was in de tuin aan het werken toen Loïs belde.” Ze lacht: ,,Ik wist wel dat de selectie woensdag bekend werd gemaakt, maar ik had me er bewust niet op gefocust. Hij was super emotioneel. ‘Mama, weet je het al? Ik ben geselecteerd!’ Ik was samen met hem aan het wenen door de telefoon.”

Daar bleef het niet bij. ,,Ik heb Loïs ook nog een lange sms gestuurd. ‘Ik ben super fier op jou, maar let erop dat je altijd jezelf blijft.’ Ik moet hem ook advies geven als moeder. Hij zit bij de selectie, maar nu is het aan hem om zich dubbel te plooien zodat hij ook Rode Duivel mag blijven.”

,,Loïs en ik hebben een speciale connectie”, gaat de trotse moeder verder. ,,We bellen dagelijks, voor en na zijn trainingen. Hij vertelt me alles. Soms kan hij weleens schreeuwen dat ik ongelijk heb, maar we delen al onze emoties. Hij had me een paar dagen wel gezegd: ‘Mama, als ik nu niet geselecteerd ben, weet ik het niet meer.’ Da’s normaal na zo’n seizoen, denk ik, maar de coach beslist wie speelt.”

,,Zijn jullie journalisten eigenlijk verbaasd?”, kaatst Mariame in al haar enthousiasme een vraag terug.

Wie over alle competities heen 23 doelpunten maakt op een seizoen, en ook bij de nationale U21 bijna elke wedstrijd op het scorebord staat, heeft zijn plekje niet gestolen.

,,Sinds hij bij Vitesse speelt", vertelt Mariame, ,,zien ze in België wel meer wie de echte Loïs Openda is, volgens mij. Hij heeft het ook goed gedaan bij de U21. Daarmee heeft hij hier ook naam gemaakt.”

Marokko

Openda zit voor de eerste keer bij de Belgische nationale ploeg. Het had ook anders kunnen uitdraaien. De bondscoach van Marokko, Vahid Halilhodžić, trekt immers al een jaar aan de mouw van de spits. Omdat zijn moeder van origine Marokkaans is, mag de spits van Vitesse in theorie ook voor een ander land spelen.

,,Maar je moet met je hart spelen", stelt zijn moeder. ,,En het hart van Loïs ligt in België. We hebben eigenlijk weinig met het land, ik ken het alleen van een paar keer te reizen. Loïs zei resoluut ‘nee‘ op de vraag van Marokko. Hij heeft altijd gezegd: ‘Als ik niet voor België mag spelen, dan voor niemand.’”

Het seizoen in Nederland zit er bijna op. Vitesse wil in de play-offs een Europees ticket bemachtigen. Openda neemt na de nacompetitie afscheid van de club uit Arnhem, met een zesde plaats. Hij keert, in principe, terug naar moederclub Club Brugge, na een uitleenbeurt van twee jaar.

De kans dat hij daar ook volgend seizoen nog op de loonlijst staat, is echter miniem. Er is interesse van andere clubs. En voor Club is dit het ideale moment om ‘te cashen‘.

,,Alles moet nog worden besproken met zijn makelaar", vertelt moeder Mariame. ,,Brugge is de club die hem heeft gelanceerd. Hij kwam bij de eerste selectie onder trainer Ivan Leko, maar met Philippe Clement had hij geen goeie klik. Loïs weet zelf ook niet goed waarom. Hij zei een paar maanden geleden dat een terugkeer naar Brugge een stap achteruit zou zijn voor hem. En Loïs wil vooruitgaan. Hij heeft nog een contract daar, maar daarmee is niet gezegd dat hij er per se wil blijven.”

Openda: “Droom hier al van sinds ik jong ben” Loïs Openda is dolblij met zijn uitverkiezing voor de Rode Duivels. ,,Dit is prachtig nieuws”, heeft hij gereageerd via de clubsite van Vitesse. ,,Ik ben hier heel trots op. Ik droom hier al van sinds ik jong ben. Vroeger keek ik naar spelers als Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois en Yannick Carrasco. En nu zit ik zelf bij de Belgische selectie.” ,,Of ik het zag aankomen? Ik wist wel dat ik in beeld was, maar ook dat ik geduldig moest zijn. Ik was er zodoende niet geforceerd mee bezig. Maar ik ben natuurlijk heel blij met deze kans.” ,,Het voelt ook als een beloning. Ik heb hard gewerkt om deze kans te krijgen en deze uitnodiging betekent ook dat ik het goed heb gedaan. En dat ik tevreden kan zijn met mijn seizoen, zowel in Europa als in de eredivisie. Natuurlijk hebben mijn teamgenoten bij Vitesse mij geholpen om tot deze prestaties te komen. Daar ben ik ze dan ook zeer dankbaar voor.”

