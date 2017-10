Twee aanklachten van UEFA voor Vitesse

Vitesse zit na de derde wedstrijd in poule K van de Europa League in de beklaagdenbank bij de ethische en disciplinaire commissie van de UEFA. Dat orgaan neemt de tuchtzaak op 16 november in behandeling, zo stelt de Europese bond vanuit het hoofdkantoor in het Zwitserse Nyon. Voor de Arnhemse club dreigen (forse) boetes.

Arbiter Bebek

Vitesse is het middelpunt van een standaardprocedure. De Arnhemse club heeft vorige week donderdag in België bij het duel met Zulte Waregem (1-1) vijf gele kaarten gekregen. Het betreft Bryan Linssen, Thomas Bruns, Matt Miazga, Alexander Büttner en Thulani Serero. De Europese bond beschouwt dat aantal als overtreding op de sportiviteitsreglementen en gaat dan automatisch tot onderzoek over. Arbiter Ivan Bebek, in het Arnhemse kamp gehekeld vanwege zijn warrige leiding in het Regenboogstadion, maakt geen deel uit van het onderzoek.