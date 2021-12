UEFA bevestigt uitstel duel Spurs: Vitesse wacht op uitleg

Een verslaggever van de Daily Telegraph in Engeland stelt tegenover De Gelderlander dat Spurs de wedstrijd ‘nu sowieso niet’ speelt. ,,Het is nu alleen de vraag wat de consequenties zijn. De club kan heel goed een reglementaire nederlaag als verlies nemen. De kalender van Tottenham zit vol. De competitiewedstrijd tegen Brighton zal daarbij ook afgelast worden.”

Bij Stade Rennais is er veel onvrede over de beslissing van de UEFA. De Franse club verweet Spurs woensdagnacht ‘eenzijdig’ handelen. ‘Tottenham wilde het aantal spelers dat getroffen is door Covid niet bekendmaken, terwijl de regel (van de UEFA, LL) stelt dat een wedstrijd gespeeld moet worden zolang er dertien spelers en een keeper zijn’, meldde Rennes in een krachtig statement.

Rennes was per vliegtuig al in de Britse hoofdstad geland, klaar om de laatste wedstrijd in Groep G af te werken. Op het trainingscentrum van Tottenham is op last van de autoriteiten inmiddels de gehele afdeling voor het eerste team gesloten.