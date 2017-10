UEFA stelt onderzoek in naar duel Zulte Waregem - Vitesse

Matavz terug aan het front bij Vitesse

20 oktober ARNHEM – Tim Matavz keert terug in de spits bij Vitesse. De Sloveen is kersvers vader geworden en landt zaterdag in Nederland. De goalgetter sluit vervolgens meteen aan bij de selectie van de Arnhemse club voor de zondagse uitwedstrijd tegen Heerenveen.