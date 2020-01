‘Uitlatingen directeur GelreDome minachting voor supporter Vitesse’

Scherpte

,,De intentie om aanvallend voetbal te spelen was er. We hadden bij de rust met 3-0 voor moeten staan. Die eerste kans van Linssen. Net niet scherp. Die bal van Bazoer. Die moet op het hok zijn.”



Het eerste kwartier na rust was schrikken voor de aanhang van Vitesse. Courbois: ,,Die Dick Lukkien (trainer FC Emmen) is in de rust flink te keer gegaan, zo hoorde ik. Nou, na rust werd het even een schiettent. Dat hebben we overleefd.”



Voor Vitesse wacht nu ADO Den Haag. ,,Daar hebben wij in de eerste helft van de competitie thuis van verloren (2-0, LL). Dat zegt genoeg. Deze moeten we nu winnen. Als we scherp zijn en overtuigd van onze eigen kwaliteiten, moet dat lukken.”