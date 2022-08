Update Vitesse over overname: akkoord met toekomstige eigenaar is dichtbij

ARNHEM - Vitesse heeft de volgende stap gezet in het overnameproces. De Arnhemse club heeft met de toekomstige eigenaar bijna een akkoord bereikt over de definitieve koopovereenkomst, zo meldt de eredivisionist woensdag in een update.

Vitesse vertrouwt erop dat spoedig een akkoord wordt bereikt over de overname van de club. Daarna moet de KNVB de deal nog goedkeuren. Het zal daardoor nog even duren voordat de overname definitief is. Waarschijnlijk lukt dat niet voor het einde van deze maand, maar de club rekent erop dat de mogelijkheden op de transfermarkt deze zomer nog worden vergroot.

Tot de overname definitief is, doet de club geen mededelingen over de naam van de (mogelijke) nieuwe eigenaar. In het geruchtencircuit circuleren wel allerlei namen. Van de City Group en Red Bull tot de familie Platek en Todd Boehly van Chelsea.

Juridische arbeid

,,Na veel positieve gesprekken komen we steeds dichterbij”, stelt algemeen directeur Pascal van Wijk in statement van de club. ,,Het vergt met name veel juridische arbeid, maar ook op dit vlak zijn we de laatste plooien aan het gladstrijken. We hopen de overeenkomst zo snel mogelijk te kunnen afronden, zodat de licentiecommissie van de KNVB om goedkeuring kan worden gevraagd.”

Eind juni maakte Vitesse bekend dat de Rus Valeri Oyf afstand deed van zijn aandelen en de schuld van 155 miljoen euro kwijtschold. Daardoor kon de club zelfstandig en schuldenvrij op zoek naar een nieuwe eigenaar. Een potentiële koper werd snel gevonden. De club liet ook direct weten dat het waarschijnlijk tot het einde van de zomer zou duren voordat alles juridisch geformaliseerd zou zijn. Om iets van de onduidelijkheid weg te nemen, werd er al wel een intentieverklaring getekend.

Invloed op mogelijkheden

Toch heerst er door het overnameproces veel onzekerheid rondom Vitesse. Zo stelt de clubleiding dat de sportieve ambities (meedoen om Europees voetbal) overeind moeten blijven, maar is dat nog niet terug te zien in de selectie. De huidige spelersgroep is te klein en bezit te weinig kwaliteit om mee te doen in de subtop.

Volledig scherm Pascal van Wijk (links) en oud-eigenaar Valeri Oyf. © Getty Images ,,We hebben twee voorwaarden gesteld voor de voltooiing van de overname: het kunnen waarborgen van de continuïteit en het overeind kunnen houden van de ambities”, stelt Van Wijk. ,,Dit blijft de insteek, maar de situatie en de duur van het overnametraject hebben uiteraard wel invloed op onze huidige mogelijkheden.”

Transfermarkt

Vooral aanvallend komt Vitesse nog kwaliteit tekort. Technisch directeur Benjamin Schmedes heeft nog tot 31 augustus de tijd om nieuwe spelers te halen. ,,Het is geen geheim dat we nog actief aan het zoeken zijn naar versterkingen”, zegt Van Wijk. ,,We rekenen erop dat onze mogelijkheden op dit gebied binnenkort worden vergroot, maar daartoe moeten eerst een aantal handtekeningen op papier staan. Maar ook als we wat meer lucht krijgen, zullen we creatief en slim moeten blijven handelen.”

Zorgen bij fans

Ondertussen roert de achterban zich. De Supportersvereniging Vitesse gaf deze week aan in gesprek te willen met de club om zo de zorgen over de situatie te uiten. ,,Net als onze achterban zouden wij nog liever vandaag dan morgen de overdracht geregeld willen hebben”, zegt Van Wijk. ,,Een proces van onderhandelen en het voldoen aan tal van met name juridische voorwaarden laat zich niet dwingen. Bovendien is het uiterst zorgvuldige overnametraject erbij gebaat dat dit in alle rust en achter de schermen plaatsvindt. Gebeurt dat niet, dan kan dat zeer nadelige gevolgen hebben. Bovendien zouden inhoudelijke mededelingen een schending betekenen van afspraken waaraan de betrokken partijen juridisch gebonden zijn. Wij rekenen erop dat mensen dat ook begrijpen.”

Het gaat om een complex proces, benadrukt Van Wijk nogmaals. ,,Het is natuurlijk niet voor niets dat overnames van clubs altijd veel tijd in beslag nemen. Maar het moge duidelijk zijn dat het ons niet snel genoeg kan gaan, zeker nu het nieuwe seizoen gaat beginnen. Het geduld van eenieder die Vitesse een warm hart toedraagt wordt op de proef gesteld, maar we blijven keihard werken om het traject tot het best mogelijke einde te brengen. We hebben er het volste vertrouwen in dat dit spoedig gaat lukken.”