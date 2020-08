Vader van Vitesse-talent Enzo (18) staat op 500 profduels: ‘Het is aan mij om de zaken om te draaien’

Enzo Cornelisse is net 18 jaar. Maar de voorbereiding brengt het talent uit Arnhem zomaar in de eerste selectie van Vitesse. Leren, luisteren en stiekem minuten maken in de eredivisie vormen de volgende stap in een bliksemcarrière.



Cornelisse is door hoofdcoach Thomas Letsch overgeheveld naar de hoofdmacht. De jeugdspeler heeft zich het tempo en de mores van de eredivisionist snel eigen gemaakt.



Hij beschikt over een fijne inspeelpass. Hij heeft flair. En in dat pezige lijf zit ook al duelkracht. De Arnhemmer is daarbij rustig bij druk in kleine ruimtes.