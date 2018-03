Van Beukering wordt trainer bij Vitesse

Matavz bij tiende goal Vitesse in de recordboeken

10:47 ARNHEM – Tim Matavz kan een plek verdienen in de recordboeken van de eredivisie. Als de Sloveense spits zaterdag scoort tegen Roda JC behoort hij tot een select gezelschap buitenlanders, dat voor drie clubs in Nederland tien doelpunten of meer heeft gemaakt.