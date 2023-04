Van der Weerden blij met zege Vitesse op NEC: ‘Tactisch plan klopte helemaal’

,,Dit is een geweldig resultaat”, stelde Van der Weerden na afloop in De Goffert. ,,Ons tactisch plan klopte helemaal. We hebben het NEC onmogelijk gemaakt op hun eigen wijze te voetballen. Wij hebben hoog druk gezet. En we hebben met energie en karakter gevoetbald. Wij kwamen in onze kracht, NEC niet.”

Van der Weerden koos er na rust voor ook één-op-één te spelen, nadat collega Rogier Meijer bij NEC een extra spits bracht. ,,Ik heb de formatie een tikje aangepast, met Melle Meulensteen die als middenvelder iets verder inzakte. Ik vond dit de beste optie. Centrale verdedigers vinden het vaak ook heerlijk één-op-één te staan. Dat ze dan niets hoeven overgeven, maar op een spits spelen. Dat ging ook goed.”

Het druk zetten was doorslaggevend voor Vitesse. Dat leverde de belangrijke tweede goal op, na doorjagen op NEC-doelman Jasper Cillessen. ,,Op dat jagen hebben we getraind. We hebben goed gekeken waar we NEC op pijn konden doen. Uiteindelijk valt er een goal uit. Maar als Cillessen de bal gewoon wegschiet, is er niks aan de hand. Hij maakt daar de keuze te wachten. Dat is een individuele fout, in mijn beleving.”

Van der Weerden roemde de sfeer in De Goffert, waar geen noemenswaardige incidenten plaats vonden. ,,De sfeer in het stadion was zoals dat hoort bij een derby. De rivaliteit is groot, maar er was ook respect naar elkaar toe. De overwinning valt voor ons ruim uit, maar 1-2 was ook al goed geweest, hoor. Vitesse moet nog punten halen om veilig te zijn.”

