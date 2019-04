Van der Werff in basis Vitesse, Doekhi op de bank voor cruciale pot tegen PEC Zwolle

Play-offs

Maar zodoende is Vitesse in een verwoede strijd om de play-offs verwikkeld. De nummers vier tot en met zeven gaan officieel de nacompetitie in. Inzet is dan een startbewijs in de voorrondes van de Europa League. Maar als Ajax op 5 mei de bekerfinale wint van Willem II, gaan de nummers vijf tot en met acht de play-offs in. De nummer vier van de eredivisie krijgt dan direct een ticket voor de voorrondes van de Europa League. Vitesse is momenteel de nummer zeven van de ranglijst. Nummer negen FC Groningen volgt op slechts twee punten.