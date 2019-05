Van der Werff wil na zomers vertrek bij Vitesse naar club in het buitenland

Musonda keert terug bij Vitesse; Chelsea wil pechvogel nog seizoen stallen in Arnhem

1 mei ARNHEM - Charly Musonda is terug bij Vitesse. Zijn werkgever Chelsea heeft de huurling voor de rest van dit seizoen naar Arnhem gestuurd. De Belg kan bij de eredivisionist nog van waarde zijn in de race om Europees voetbal. Daarbij moet hij ook volgend jaar op leenbasis in de hoofdstad van Gelderland uitkomen.