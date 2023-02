Van Ginkel bij selectie, Pröpper in basis Vitesse

Vitesse hengelde Van Ginkel (30) dinsdagavond vlak voor het verstrijken van de transferdeadline binnen. Hij kwam over van PSV. De Gelderlander is fit en sluit zodoende meteen ook aan voor de wedstrijd tegen Emmen (aftrap zaterdagavond 20.00 uur).

Basis

Coach Phillip Cocu geeft de opstelling nooit prijs. Zo ook niet voor het duel in Drenthe. Maar alles duidt er op dat Pröpper start bij Vitesse. De 19-voudig international is de voorbije weken klaargestoomd door de Arnhemse club, na zijn terugkeer als prof.

Winterse versterkingen

,,De selectie is nu wat breed”, stelt Cocu. ,,Maar we hebben door de winterse versterkingen nu echt keuze in kwaliteit voor de basis. De concurrentie is toegenomen. Dat is een goede zaak.”