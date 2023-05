Van Ginkel geniet van eindklassering Vitesse. ‘Plek 10, boven NEC, is wel lachen’

Van Ginkel (30) werd zondag matchwinnaar voor Vitesse tegen Feyenoord (0-1). NEC kwam bij Fortuna Sittard uit op 1-1. Daarmee ontstond de omgekeerde wereld. In Nijmegen werd het hele seizoen gesproken over de play-offs om Europees voetbal, in Arnhem stond alles in het teken van degradatievoetbal. Van stress. Maar op de slotdag van de competitie werden de rollen omgedraaid. NEC was in mineur, Vitesse vierde feest.