Van Wolfswinkel doet Vitesse pijn in Europa League

update Mobiele eenheid leidt fans FC Basel de Arnhemse binnenstad uit

19:46 ARNHEM - Tientallen politiemensen in uniform, in burger, te paard en met honden hebben de kleine supportersschare van FC Basel donderdagavond zonder al te veel problemen van de Jansplaats naar het Gele Rijdersplein gedreven. De fans zijn in de stad vanwege het treffen vanavond met Vitesse in GelreDome (20.00 uur) in de voorronde van de Europa League.