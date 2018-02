Vandaag vijf jaar geleden: ‘Mister Vitesse’ Theo Bos overleden

Mount onttrekt zich aan malaise bij Vitesse

26 februari Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Bij Vitesse onttrok Mason Mount zich aan de malaise en dat was terug te zien in de cijfers. Met het oog op plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal scoorde de Engelsman tegen VVV een heel belangrijke goal. Het levert hem een plek op in het Elftal van de Week.