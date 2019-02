VAR-straf zorgt voor woede én puntenverlies Vitesse

ARNHEM - Vitesse is woedend op de VAR. De videoreferee bestrafte zaterdagavond Jake Clarke-Salter. De bevrijdende 3-1 van Martin Ødegaard werd afgekeurd en verruild in een strafschop voor Heerenveen. Sam Lammers bezorgde de Friezen zo een punt in GelreDome: 2-2.

Voor de geplaagde coach Leonid Sloetski was het gelijke spel een nieuwe tegenslag. Een zege zou de druk in de gelderse hoofdstad voor dit moment hebben weggenomen.

De Russische coach koos tegen Heerenveen voor een middenveld met Max Clark en Mukhtar Ali. Zij speelden, omdat Matus Bero en Navarone Foor waren geschorst. Roy Beerens viel deze week weg door een hamstringblessure.

Problemen met Heerenveen

Dat middenveld, met verder nog Thulani Serero werd in de openingsfase meteen overlopen. In de openingsminuut miste Mitchell van Bergen, in de zomer overgestapt van Vitesse naar Heerenveen, al een enorme kans. Maar na veertien minuten was het alsnog 0-1. Michel Vlap kreeg alle tijd en ruimte om vanaf het middenveld door te lopen in de omschakeling. Zijn schot was vervolgens geweldig. Doelman Eduardo had geen enkel verweer tegen het afstandsschot.

Vitesse had problemen met Heerenveen, maar kwam toch rap terug in de wedstrijd. Na 24 minuten kopte Ali de 1-1 binnen. De Engelsman scoorde voor het eerst voor de Arnhemse club. Het was tegelijkertijd de duizendste thuisgoal van Vitesse in de eredivisie.

Na rust was Heerenveen beter

Vitesse kreeg na de treffer meer grip op het duel. Een goal van Oussama Darfalou werd afgekeurd. Maar de Arnhemse equipe ontsnapte voor rust ook. Eduardo redde formidabel op een inzet van dichtbij van Sam Lammers.

Na rust was Heerenveen beter, maar op veerkracht en strijd bleef Vitesse overeind. En na 58 minuten toonde Bryan Linssen zijn klasse. De vleugelaanvaller was lange tijd onzichtbaar, maar volleerde prachtig de 2-1 binnen. De clubtsopscorer tekende zo voor zijn achtste doelpunt van dit seizoen.

Vitesse leek in de slotfase de buit binnen te slepen. In de counter scoorde Ødegaard. Maar zijn treffer werd even later afgekeurd door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Bij een vrije trap had Clarke-Salter invaller Pelle van Amersfoort naar de grond getrokken, zo oordeelde de VAR. Sam Lammers pakte het cadeau van de videoscheidsrechter dankbaar uit en maakte de 2-2.

Vitesse voelde zich daarmee bekocht.