VAR vaker vriend dan vijand van Vitesse: ‘Ik heb liever de tennisregel’

Linssen baalt van zichzelf én spel Vitesse: ‘Geen greintje plezier gehad tegen Heerenveen’

4 februari ARNHEM - Vitesse is een tikkende tijdbom. De onvrede over de resultaten en de speelwijze neemt hand over hand toe in het Arnhemse kamp. Bryan Linssen heeft de irritatiegrens al bereikt.