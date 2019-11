Verbindingsman Honda wil motor Vitesse weer laten lopen

Honda (33) werd donderdagmiddag officieel gepresenteerd bij Vitesse. Daarvoor waren tal van Japanse journalisten aanwezig. Ook was de Nederlandse pers uitgerukt. Honda tekende onlangs een contract tot het einde van het seizoen in Arnhem. Hij kreeg donderdag ook zijn werkvergunning.

,,Vitesse komt niet in aanmerking voor een plek in de Champions League”, stelde Honda bij zijn presentatie. ,,De club staat nu vijfde in de eredivisie. Er is even een dip. Maar laten we ervoor zorgen dat die plek ook minimaal bezet blijft.”