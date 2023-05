Verfoeide Pool Bartosz Bialek groeit uit tot held van Vitesse: lijfsbehoud dichtbij na cruciale zege op Cambuur

Hij strekte de armen ten hemel, verlost van de pijn. Uitgerekend de fel bekritiseerde Pool Bartosz Bialek zorgde zondag voor de bevrijding van Vitesse. De huurling leidde met twee goals een cruciale zege in voor de geplaagde club uit Arnhem. Lijfsbehoud in de eredivisie is na de 2-0 dichtbij in de hoofdstad van Gelderland.

Vitesse won zondag onder hoogspanning in GelreDome. Twijfel en wanhoop maakte zich meermaals meester van de 16.000 toeschouwers in Arnhem. Voor rust was Cambuur, dat vrijuit speelde na de degradatie van vorige week, ook doodgewoon gevaarlijker.

Zo misten Michael Breij en Daniel van Kaam dikke kansen. Roberts Uldrikis kon op aangeven van ex-Vitessenaar Navarone Foor niet afdrukken en een van richting veranderd schot van Mees Hoedemakers, volgend seizoen NEC’er, hobbelde maar net naast.

Gelijk van Cocu

Uiteindelijk haalde Vitesse-coach Phillip Cocu zijn gelijk in GelreDome. De 101-voudig international wijzigde zijn opstelling voor het belangrijke thuisduel op één vitale positie. Bartosz Bialek kreeg de voorkeur boven Mohamed Sankoh. Cocu hoopte op de Pool voor het scorend vermogen, het grote probleem van het kwaliteitsarme Vitesse in dit seizoen. De huurling van VfL Wolfsburg leverde af in Arnhem.

Dat was ook voor Bialek een persoonlijke overwinning. Vitesse haalde de Pool eind augustus op in Duitsland. Hij moest als targetman voor de goals gaan zorgen. Maar de spits viel bitter tegen en werd de voorbije maanden fel bekritiseerd. Uiteindelijk raakte Bialek ook zijn plek kwijt. De afgelopen weken stond Sankoh aan het front.

Twee goals en rood

Dat was ook geen doorslaand succes en daarmee kreeg Bialek zijn kans weer. Voor rust had hij vooral ruzie met de bal. Maar in de tweede helft sloeg de Pool twee keer snel toe. Op aangeven van Million Manhoef scoorde hij na 56 minuten de 1-0. En na 61 minuten trof Bialek opnieuw doel: 2-0.

Cambuur was daarmee geknakt. Maar Vitesse bood de Friezen nog een reddingslijn. Carlens Arcus kreeg na 50 minuten zijn eerste gele kaart en na 66 zijn tweede. De Haïtiaan kon zo vertrekken en Vitesse stond met tien man.

Zodoende werd onder andere Bialek gewisseld. Cocu koos voor de zekerheid van de punten, cruciaal voor de overleving van Vitesse in de eredivisie. Die is nu nagenoeg zeker, ook omdat doelman Kjell Scherpen in de slotfase nog twee knappe reddingen verrichtte..

Vitesse - Cambuur 2-0

56. Bialek 1-0, 61. Bialek 2-0

Scheidsrechter: Blank

Toeschouwers: 16.082

Gele kaarten:

Rode kaart: Arcus (2x geel)

Vitesse: Scherpen; Arcus, Flamingo, Isimat-Mirin, Wittek; Meulensteen (83. Cornelisse), Bero, Van Ginkel; Manhoef (74. Tronstad), Bialek (68. Oroz), Kozlowski (74. Sankoh).

SC Cambuur: Ruiter; Van Wermeskerken (76. Schmidt), Tol, Smand (76. Mahi), Bangura; Foor, Hoedemakers, Van Kaam; Balk (75. Van der Water), Uldrikis (76. Johnsen), Breij (75. Jacobs).

© Pro Shots / Stefan Koops

