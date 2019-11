Vertrek Wijnker slecht voor continuïteit opleiding van Vitesse

Chel­sea-huur­ling Blackman start trainingen bij Vitesse

19 november ARNHEM - Chelsea-huurling Jamal Blackman start zijn avontuur bij Vitesse. De doelman begint per direct met trainen bij de Arnhemse profclub. De Brit komt (voorlopig) niet in actie voor de eredivisionist. Hij revalideert in de hoofdstad van Gelderland van een zware knieblessure.