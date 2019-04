Vervanger Yarovinsky is bij Vitesse het ideale verlengstuk van de geschorste Sloetski

Het is een vast ritueel op Papendal, op de velden van Vitesse. Na elke training komen Oleg Yarovinsky en de tweelingbroers Alexei en Vasili Berezoetski in de middencirkel samen met hoofdcoach Leonid Sloetski. In geen velden of wegen is assistent Edward Sturing te bekennen voor de nababbel. Wel voegt Nicky Hofs, ook assistent, zich geregeld bij het Russische kwartet.

Twee kampen

Vitesse bestaat dit seizoen uit twee kampen. De Russen en de Hollanders. Dat is een kwestie van taal. En dat is een kwestie van werkwijze, langzaamaan verankerd in de staf. Sloetski heeft vertrouwelingen om zich heen verzameld. Zoals elke trainer. Ook Nederlanders in het buitenland nemen hun assistenten mee. Dus nu de hoofdcoach is geschorst voor zijn uitspraken over arbiter Serdar Gözübüyük schuift voor de confrontatie met FC Utrecht een huisvriend bij de eredivisieclub naar voren.