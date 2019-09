Veteranen krijgen veteranenvoetbal van Vitesse

ARNHEM - Vitesse heeft de oorlogsveteranen geëerd met een authentieke pot veteranenvoetbal. De 4-2 zege op Fortuna Sittard en de topklassering in de eredivisie kunnen de voetbaltechnische armoede in het Arnhemse kamp niet maskeren. De equipe van coach Leonid Sloetski acteert zwaar onder de maat.

Vitesse heeft voor eredivisie-begrippen een prima selectie. Die is kwalitatief wellicht smal, zeker door de blessures van Charly Musonda en Hilary Gong, maar dan nog mag wel enige amusementswaarde van het Arnhemse ensemble worden verwacht. De Gelderse club staat qua begroting in de top 6 van de eredivisie. De verschillen met de onderkant van de Nederlandse liga zijn levensgroot.

Maar na de Airborne-wedstrijd van zaterdag - een traditioneel belangrijk ijkpunt voor Vitesse en de regio Arnhem - rest de bittere conclusie dat het voetbal tenenkrommend is. En op een oprisping na betreft dat al dit gehele seizoen.

Opportunisme

Opportunisme is het handelsmerk onder Sloetski. Vitesse bouwt zelden fatsoenlijk op, het positiespel is belabberd en de veldbezetting klopt van geen kanten. Individuele bevliegingen zorgen voor het huidige succes. De Russische topcoach wordt in het zadel gehouden door de goals van Bryan Linssen, de ingevingen van Tim Matavz en vlagen van brille van Oussama Tannane. Niets meer en niets minder.

Sloetski gaat bij kritiek in de defensie-modus, geheel in lijn met zijn voetbalfilosofie. ,,Kijk naar Real Madrid”, stelde de trainer van Vitesse zaterdag. ,,Daar zijn honderden miljoenen uitgegeven aan nieuwe spelers. Maar het loopt nog niet. Wij hebben in de zomer ook veel wisselingen gehad. Riechedly Bazoer en Tannane sloten pas laat in de voorbereiding aan. Het kost veel tijd om beter te worden, om automatismen in te slijpen. Het is een utopie om tiki-taka te spelen. Wij zijn niet zoveel beter dan Fortuna.”

Het betoog van Sloetski wekt bevreemding. Allereerst zijn er deze zomer bij alle clubs in de eredivisie toppers weggeplukt. Van Ajax tot Emmen. Nieuwelingen sluiten traditioneel laat aan. In elke Europese competitie. Daarbij is de eredivisie gewoon al twee maanden onderweg. Dan moet er meer ontwikkeling zijn in systeem dan de variant op hotse-knots-begonia in Arnhem. Sloetski moet met spoed aan de slag met zijn team.

Bazoer

Een sleutelrol is dan weggelegd voor Bazoer. Vitesse heeft de spelmaker in de zomer voor naar verluidt anderhalf miljoen euro opgehaald bij VfL Wolfsburg. Hij behoort met zijn kwaliteiten de grote animator in de Gelderse gelederen te zijn. Maar in plaats van aanjager groeit de zesvoudig international langzaamaan uit tot stoorzender. Bazoer vertraagt het tempo, wandelt vaak of staat stil en laat zijn directe tegenstander geregeld lopen.

Zaterdag kreeg Fortunees Mark Diemers alle vrijheid. Bazoer ontsnapte voor rust ook nog eens aan rood bij een incident aan de zijlijn met Diemers, waarbij hij een trappende beweging naar het hoofd maakte.

Chaos

Vitesse won het duel wel. Ruim een uur heerste chaos bij de Arnhemse club. Diemers zorgde voor rust voor de 0-1, totaal vrijgelaten door Bazoer. Matavz schoot vervolgens na 59 minuten raak na een heerlijke steekbal van Tannane, maar Martin Angha kopte op aangeven van Diemers na 62 minuten in alle vrijheid in: 1-2.

In de laatste tien minuten, onder tijdsdruk, draaide de Gelderse formatie de rollen uiteindelijk om. Linssen kopte twee keer raak. Daarbij was zeker de 3-2 van grote schoonheid. In de extra tijd kreeg Matus Bero de beloning voor zijn ijver en teamspirit met de 4-2.