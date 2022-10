Vidovic dolblij met eerste goal voor Vitesse: ‘Allereerst gelukkig met de overwinning’

Gabriel Vidovic is op zijn plek bij Vitesse. De goal tegen FC Emmen moet voor de huurling van Bayern München het startpunt zijn van een mooi avontuur in Nederland.

,,Dit is wel een speciaal moment”, stelde de Duitser met Kroatisch paspoort zaterdag na de 2-1 zege van Vitesse. ,,Ik ben allereerst gelukkig met de overwinning. En ik ben blij dat ik daar met een doelpunt een bijdrage aan heb geleverd. Dit is mijn eerste treffer op het hoogste niveau. Dat is goed voor het zelfvertrouwen.”

Vidovic (18) is door Bayern met een missie naar Nederland gestuurd. Het talent volgt het traject Mason Mount, die via Vitesse is uitgegroeid tot ster bij Chelsea. Arnhem dient als tussenstation richting de top.

Samenwerking

Onder coach Phillip Cocu moet Vidovic vanaf de linkerflank komen. Hij voelt zich ‘lekker’ in zijn rol en roemt de samenwerking met Kacper Kozlowski, de Poolse huurling op de rechtervleugel.

,,Het is heerlijk voetballen met Kacper. Hij is een topspeler. We zijn hier goed bevriend geraakt en hebben samen lol. Met ook nog Bartosz Bialek, natuurlijk. Op het veld is er absoluut een klik. En we kunnen ook allebei wel een beetje voetballen”, merkte Vidovic met een lach op.

Vertrouwen

Vidovic leert snel in Nederland. ,,De eredivisie is een mooie en ook zware competitie. Voor ons telt nu vooral het resultaat. Dit was het juiste antwoord na de bekeruitschakeling. Daar waren we allemaal ziek van. Ik deed niet mee, maar baalde er ook enorm van. Twee competitiezeges op rij zorgen nu voor vertrouwen. Ik hoop de ingeslagen weg voort te zetten. Ik wil nog wel een paar goals meer maken voor Vitesse.”