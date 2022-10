Vidovic terug bij Vitesse: Cocu wil karakter zien tegen Emmen

ARNHEM - Trainer Phillip Cocu kan voor het duel van Vitesse met FC Emmen weer beschikken over Gabriel Vidovic. De huurling van Bayern München is hersteld van lichte klachten. Hij moet bij de Arnhemse club de linkervleugel bezetten in de kelderkraker van zaterdagavond.

Vitesse staat onder hoogspanning na de midweekse blamage in de KNVB-beker tegen Kozakken Boys, met de uitschakeling via strafschoppen. Dat echec komt bovenop de mislukte competitiestart, waardoor de Arnhemse club op een troosteloze vijftiende plek in de eredivisie staat. De wedstrijd tegen Emmen moet het decor vormen voor eerherstel.

,,We moeten klimmen op de ranglijst”, stelt Cocu. ,,Daar moeten we alles voor in het werk stellen. Ik wil na het bekerverlies een reactie zien van de groep. Karakter.”

Scherpen en Dijks ontbreken

Vidovic ontbrak woensdag in Werkendam, waar Vitesse afging als een gieter. Keert de Kroatische jeugdinternational nu weer terug, tegen Emmen ontbreken doelman Kjell Scherpen en routinier Mitchell Dijks.

De keeper, gehuurd van Brighton, is door een knieoperatie meerdere weken niet inzetbaar. Hij keert vermoedelijk pas in het nieuwe jaar weer terug onder de lat. Dijks is op de weg terug van een kniekwetsuur. De verdediger is normaliter ook pas in het nieuwe jaar inzetbaar.

Reiziger

Scherpen wordt de komende tijd vervangen door Daan Reiziger. Met de jonge sluitpost gaat Vitesse op jacht naar de tweede opeenvolgende zege in de competitie. Vorige week versloeg de Gelderse formatie Cambuur (3-0). Cocu eist tegen Emmen dezelfde energie en intensiteit.

,,We gaan uit van eigen kracht”, stelt Cocu. ,,We zijn daarbij wel waakzaam voor Emmen. Dat durft uit en thuis vooruit te voetballen. Ze zorgen voorin voor veel positiewisselingen en daar staat ook kwaliteit. Maar het woord is aan de groep. Als je in de eredivisie wil voetballen bij Vitesse zit er druk op. Dat hoort er bij.”

Cocu doet ook een beroep op de achterban. ,,Als de fans achter ons gaan staan, in deze moeilijke fase, kan dat ook helpen. Iedereen wil uit de misère. Hoe doe je dat? Samen. Ik hoop op de steun van ons publiek.”

Het duel tussen Vitesse en FC Emmen begint zaterdag om 21.00 uur.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Reiziger; Arcus, Ferro, Meulensteen, Wittek; Flamingo, Tronstad; Kozlowski, Bero, Vidovic; Bialek.