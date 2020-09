Vijf wijze lessen uit de voorbereiding: Vitesse is een sneltrein en flipperkast

Vitesse start als subtopper vol ambities met de nieuwe voetbaljaargang in de eredivisie. Na het Russische regime staat nu een Duitser aan het roer bij de club. Coach Thomas Letsch (52) wacht een megaklus. De Europa League is het ultieme doel in Arnhem. Maar er is in de Gelderse hoofdstad gewinkeld met een lege knip. Vijf lessen uit de voorbereiding.