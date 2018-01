Vitesse: Aan de lamp hangen

,,Maar het is van vroeger”, zegt trainer Henk Fraser van Vitesse. ,,Wij deden dat, ja. Even stappen op trainingskamp. De regenpijp was niet mijn ding. Te veel risico. Maar we hebben bij Feyenoord wel eens hulp gehad. Ontsnapten we via de kelders van het hotel.”

Stappen

Fraser lacht. De goede oude tijd. ,,Veel zaken nu zijn minder dan toe, maar op dit gebied is de vooruitgang groot. Spelers hebben veel minder de drang om de kroeg in te gaan. Ze zijn veel professioneler. Uiteraard is stappen hier verboden. Bij Vitesse maak ik me niet zoveel zorgen. Er zitten in altijd ratjes in een selectie. Maar deze groep heeft dat karakter om er stiekem tussenuit te gaan niet.” Een avond aan de zuip is tegenwoordig gevaarlijk. Allereerst merken de heren dat de ochtend erna wel. Er wordt hard getraind. De kater effe lekker uit het lichaam lopen, is er eenvoudigweg niet bij. ,,En dan heeft iedereen tegenwoordig een mobiele telefoon”, weet doelman Remko Pasveer. ,,Het bezoek aan de kroeg komt ongetwijfeld terug op social media en dat wil niemand.”

Zwembad

Al te veel vertier is er voor Vitesse ook niet in de buurt. Allereerst zitten zelfs tal van uitspanningen in de winter in Spanje dicht. En de Arnhemse club zit afgelegen op een golfresort. ,,Dat is schitterend uitgezocht door onze teammanager Mirjam Clifford”, zegt Fraser met een grote lach. ,,We zijn een vermogen kwijt, maar zitten overal lekker ver vandaan. Dit is heerlijk in the middle of nowhere.”