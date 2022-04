Vitesse-aanvaller Buitink na duel met Sparta geschorst

De boeking van Buitink (21) dateert al van vrijdag 4 maart. Maar de kaart wordt nu pas verwerkt door de KNVB, omdat ook het restant van zes minuten van de gestaakte wedstrijd is afgewerkt.

Buitink is geschorst na vijf gele kaarten in de competitie. In de Europese campagne ontving hij vier keer geel. De aanvaller kreeg dit seizoen ook nog rood bij een invalbeurt tegen Feyenoord.