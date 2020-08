Vitesse aast op Juventus-talent Idrissa Touré

Touré (22) is een middenvelder. De Duitser van ouders uit Guinee wacht nog op zijn grote doorbraak in het profvoetbal. Als voormalige jeugdinternational heeft hij een verleden bij Werder Bremen en Red Bull Leipzig. Hij staat bij Juventus op de lijst bij het team Onder 23 jaar.



Vitesse voert gesprekken met Touré en Juventus, maar van een deal is zeker nog geen sprake, zo stellen bronnen. De Duitser staat nog tot juli 2022 onder contract in Turijn. ‘Juve’ kan daarbij ook aansturen op verhuur.



Bij de Arnhemse club is het middenveld tot dusver het beste bezet. Naast controleur Sondre Tronstad en Matus Bero beschikt coach Thomas Letsch ook over Oussama Tannane, Riechedly Bazoer en Thomas Bruns. Met Patrick Vroegh en Daan Huisman lopen er bovendien talenten uit eigen stal rond.