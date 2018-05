Vitesse aast op Khalid Karami

Vitesse kijkt al over horizon van dit seizoen heen

5 mei ARNHEM - De play-offs om Europees voetbal zetten Vitesse onder gezonde spanning. De Arnhemse club is in de ban van een miljoenenspel. Maar een vers, driejarig contract voor de talentvolle doelman Bilal Bayazit schetst ook de toekomstvisie van de club. De leiding kijkt al volop over de horizon van dit seizoen heen.