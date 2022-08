Vitesse aast op Poolse international Kacper Kozlowski (18) van Brighton & Hove Albion

ARNHEM - Vitesse is in de markt voor Kacper Kozlowski. De Poolse international staat onder contract bij Brighton & Hove Albion. De Engelse club wil de international verhuren.

Kozlowski is een 18-jarige middenvelder. Maar hij staat al op 6 interlands en maakte het EK van 2020 mee. Daar kreeg hij twee invalbeurten.

Loopbaan

Kozlowski brak als prof door bij Pogon Szczecin in Polen. Brighton pikte hem in januari 2022 op. Hij werd vervolgens meteen verhuurd aan de satellietclub Union Saint-Gilloise. De club uit Sint-Gillis in Brussel groeide vorig seizoen uit tot sensatie in België en kwam net tekort voor de landstitel.

Ledezma

Kozlowski staat bij Brighton nog tot juli 2026 onder contract. Hij kan als controlerende en aanvallende middenvelder uit de voeten. De Pool is in beeld bij Vitesse, nu Richard Ledezma wegvalt. De Amerikaan van PSV is geblesseerd geraakt. Daarbij wil de Eindhovense club hem (nu) niet laten gaan.

Band met Brighton

Kozlowski kan voor dit seizoen de tweede huurling van Brighton worden bij Vitesse. De Arnhemse club leent al doelman Kjell Scherpen van de Engelsen. Vorig jaar nam de eredivisionist ook al Romaric Yapi over van de club uit de Premier League.

Voor dit seizoen trok Vitesse vooralsnog Ferro (Benfica, huur), Ryan Flamingo (Sassuolo, huur), Carlens Arcus (AJ Auxerre), Melle Meulensteen (RKC) en Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart, huur) aan. Versterking is hard nodig in de hoofdstad van Gelderland. Vitesse staat na drie wedstrijden puntloos onderaan in de eredivisie.

Overnameproces

Vitesse zit sinds het vertrek van de Rus Valeri Oyf door de oorlog in Oekraïne, in maart, ook midden in een overnameproces. Daardoor is de financiële speelruimte op de transfermarkt gering. De club hoopt binnenkort een nieuwe eigenaar te presenteren.