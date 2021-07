Vitesse aast op verdediger Romaric Yapi van Brighton

Romaric Yapi (20) moet de rechterflank van Vitesse versterken. De Arnhemse club beschikt daar alleen over Eli Dasa. Bij afwezigheid van de Israëliër spelen tot dusver linkspoot Million Manhoef of centrumverdediger Dominik Oroz op die positie. Dat is uit nood. Met Yapi wordt de plek bij de eredivisionist weer dubbel bezet.

Paris Saint-Germain

Yapi is geboren in Evry, in Frankrijk. Hij is van Ivoriaanse afkomst. De rechtspoot heeft de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain doorlopen, onder andere onder coach Thiago Motta. Via het tweede team van de Franse topclub is hij in 2019 bij Brighton & Hove Albion terecht gekomen.

Yapi heeft bij de club uit de Premier League in het team Onder 23 jaar gespeeld. Hij staat op één duel in de EFL Cup, de voormalige League Cup in Engeland. Dat was een wedstrijd tegen Aston Villa, op 25 september 2019.

Vitesse gaat desgevraagd niet in op namen op spelers.