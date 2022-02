Vitesse, AZ, FC Twente en Utrecht: strijd om plek 4 in eredivisie barst los

Goedgeluimd huppelt Nikolai Baden Frederiksen het veld af op Papendal. De laatste training voor de ontmoeting met FC Twente zit er op. Hij start in de basis in de Veste. Loïs Openda is er niet bij, door een schorsing. Dit is een kans voor de Deen, in de zomer met een miljoenentransfer weggeplukt bij Juventus.