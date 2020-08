Vitesse behoudt ongeslagen status; moeizaam duel met Fortuna Düsseldorf

ARNHEM - Vitesse behoudt de ongeslagen status in de voorbereiding. De Arnhemse club kwam vrijdag tegen Fortuna Düsseldorf uit op 2-2. De formatie van coach Thomas Letsch poetste na rust een achterstand weg tegen de club uit de Tweede Bundesliga.

Letsch startte in GelreDome met de beoogde basis. De Duitser koos opnieuw voor het 3-5-2-systeem. Daarbij kregen de nieuwelingen Jacob Rasmussen, Maximilian Wittek en Loïs Openda een plek.



In die formatie worstelde Vitesse met Fortuna Düsseldorf. De club uit de Tweede Bundesliga verstoorde de Arnhemse opbouw en zette de equipe van Letsch vaak goed vast.



Fortuna kwam uit een hoekschop ook op 0-1. Oussama Darfalou werkte de bal na 25 minuten in eigen doel na een inzet van Rouwen Hennings.

Vrije trap Tannane

Vitesse kwam meteen terug. Oussama Tannane schoot een vrije trap knalhard en heerlijk via de lat binnen. Maar op slag van rust kwamen de Duitsers opnieuw op voorsprong. Andre Hoffmann kopte fraai raak: 1-2.



Na rust haalde Riechedly Bazoer een bal van de lijn, na een inzet van Thomas Pledl. Openda treuzelde daarna in kansrijke positie. De huurling van Club Brugge schoot voor rust ook al tweemaal (hoog) over.

Goal Bero

Matus Bero was wel trefzeker. De Slowaakse international kopte na 67 minuten raak. Hij verlengde een hoekschop van Tannane. Doelman Florian Kastenmeier zag er bij de inzet niet goed uit: 2-2.



Die stand bleef intact. Vitesse ontsnapte in de slotfase nog wel. Doelman Remko Pasveer redde knap en stijlvol op een inzet van Marcel Sobottka.



Vitesse speelt in de oefencampagne nog één wedstrijd. Volgende week zaterdag (5 september) komt de Duitse club Darmstadt 98 naar GelreDome.

Vitesse-Fortuna Düsseldorf 2-2 (1-2)

26. Darfalou 0-1 (eigen doelpunt), 30. Tannane 1-1, 45 Hoffmann 1-2, 67. Bero 2-2

Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad (46. Huisman), Tannane, Bero, Wittek; Openda (62. Broja), Darfalou (62. Buitink).

Volledig scherm Fortuna Düsseldorf viert de 1-2 bij rust, gescoord door Andre Hoffmann. Sondre Tronstad (links) en Loïs Openda (rechts) balen. © BSR Agency