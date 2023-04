Vitesse belegt laatste training voor derby in stadion GelreDome

Vitesse staat zondag in De Goffert in Nijmegen tegenover NEC (aftrap 12.15 uur). Traditiegetrouw is er de zaterdag voor de Gelderse derby een openbare training, waarop veel supporters afkomen. Doorgaans wordt er dan ook vuurwerk afgestoken om de selectie aan te moedigen.

De training in GelreDome is zaterdag om 11.00 uur. Een uur voor de start van de sessie gaan de deuren van Supportershome Monnikenhuize al open. Vanaf 10.45 uur is het stadion toegankelijk. Alleen de Zuid-tribune is zaterdag geopend.